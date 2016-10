Lizenz zum Swingen: Tom Gaebel präsentiert Filmmusik-Hits

Wittenau. Der Titel deutet schon die Richtung: Mit seinem Programm „Licence To Swing“ widmet sich Sänger Tom Gaebel den Klassikern der Filmmusik. Am 27. November gastiert er mit Orchester im Ernst-Reuter-Saal.

Tom Gaebel präsentiert mit seiner neuen Show „Licence To Swing“ quasi einen ganzen Abend lang musikalische Filmlegenden. Allerdings hat er sie frisch und zeitgemäß arrangiert. Von „Star Wars“ bis hin zu „Mission: Impossible“ – die Auswahl an Ohrwürmern, die der Filmindustrie entstammen, ist riesig.Und so können Gaebel und sein zwölfköpfiges Orchester aus den Vollen schöpfen. Auf den „Paten“ folgen die Geisterjäger „Ghostbusters“, auf James Bond der Boxer Rocky Balboa. Am Sonntag, 27. November, um 18 Uhr ist „Licence To Swing“ im Ernst-Reuter-Saal am Eichborndamm 215-239 zu erleben. Karten zum Preis ab 32 Euro gibt es an allen Vorverkaufskassen.