Schlager zum Mitsingen

Wittenau.

Das Schlager-Mitsing-Ensemble „Die Falschen Fuffziger“ gastiert am Sonntag, 10. September, von 17 bis 19.30 Uhr in der Wittenauer Jazzscheune, Alt-Wittenau 66. Die Falschen Fuffziger animieren zum fröhlichen Mitsingen von deutschen Schlagern der 50er und 60er Jahre. Die humorvolle Moderation ist dabei mindestens genauso unterhaltsam wie das gemeinsame Singen. Jeder im Publikum bekommt ein Liederbuch mit den Schlagertexten in die Hand. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt es unter www.falsche-fuffziger-berlin.de