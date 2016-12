Weihnachtslieder auf Kubanisch: Die Klazz-Brothers im Ernst-Reuter-Saal

Wittenau. Mit „Christmas meets Cuba“ erwecken „Klazz Brothers & Cuba Percussion“ im Rahmen von „Reinickendorf Classics Berlin“ internationale und deutsche Weihnachtslieder am zweiten Weihnachtsfeiertag zu neuem Leben.

Weltbekannte Weihnachtsmelodien gepaart mit kubanischen Rhythmen und sinnlichen Jazzharmonien bringen Weihnachtsstimmung am Montag, 26. Dezember, um 16 Uhr in den Ernst-Reuter-Saal, Eichborndamm 215-239.Eintrittskarten ab 19 Euro können unter47 99 74 23 reserviert oder an der Abendkasse erworben werden.Die Klazz Brothers, die „Meister des Classical Crossover“, verkauften mehr als 500.000 Alben weltweit und erhielten für „Classic meets Cuba“, „Jazz meets Cuba“ und „Mozart meets Cuba“ in den vergangenen Jahren zwei Echo Klassik, zwei Jazz Awards und eine Grammy-Nominierung. Ihre Musik ist in Hollywoods Blockbustern wie „Collateral“ mit Tom Cruise oder „Hitch – the Date Doctor“ mit Will Smith zu hören.Nach dem bereits ausverkauften traditionellen Silvesterkonzert steht am 12. Januar das Jubiläumskonzert zum 60. Geburtstag des Ernst-Reuter-Saals auf dem Programm. Hier gibt es dann die Klassiker der Klassik zu hören, darunter Beethovens 5. Sinfonie, Ravels Bolero und Bizets Carmen Suite. Auch hierfür gibt es noch Karten unter47 99 74 23 oder an der Tageskasse.