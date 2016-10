Paketzustellung durch die DHL

Wiederholt ist es vorgekommen das der Paketbote zu faul war in die 14. Etage zu fahren. Er gab die Pakete bei Nachbarn in den tieferen Etagen ab, obwohl ich den ganzen Tag zu Hause war.

Die Nachbarin, die wusste das ich zu Hause war, hat ihn dann mal aufgefordert erst einmal bei mir zu klingeln, was er dann auch tat.

Das macht natürlich kaum ein Mieter.

Beschwerde bei der DHL hat nichts gebracht. Es kam lediglich eine Bestätigungsmail. Es wird weiter versucht die Pakete in den unteren Etagen los zu werden.

Beim Hermes-Versand passiert das nicht.

