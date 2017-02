Wittenau.

Zu Bürgersprechstunden im Kiez lädt am Sonnabend, 25. Februar, der Abgeordnete für Borsigwalde, Tegel, Waidmannslust und Wittenau, Tim-Christopher Zeelen (CDU), ein: ab 9 Uhr beantwortet er Fragen in Alt-Wittenau 25; ab 10.30 Uhr steht er für Gespräche an der Ecke Ernst- und Schubartstraße bereit. Wer an diesem Tag keine Zeit hat, erreicht den Politiker auch via E-Mail an kontakt@tim-zeelen.de oder telefonisch unter

43 77 86 48.