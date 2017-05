Sozial gesichert älter werden

Wittenau.

Staatssekretär Karl-Josef Laumann und der Bundestagsabgeordnete Frank Steffel (CDU) laden zu einem Infoabend der Christlich Demokratischen-Arbeitnehmerschaft Deutschlands (CDA) am Donnerstag, 18. Mai, um 19 Uhr ins Restaurant Maestral am Eichborndamm 236. Laumann ist Patienten- und Pflegebeauftragter der Bundesregierung und Vorsitzender der CDA, Steffel ist Kreisvorsitzender der CDU Reinickendorf. Das Thema lautet: Christlich-soziale Politik und die Verantwortung der sozialen Sicherung in einer älter werdenden Gesellschaft. Interessierte sind herzlich willkommen. Die Anmeldung erfolgt unter496 12 46 oder info-cda-reinickendorf@web.de wird gebeten.