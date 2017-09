Tag der offenen Tür im Rathaus: Gespräche mit Politikern

Wittenau. Das Bezirksamt und die in der Bezirksverordnetenversammlung vertretenen Parteien laden am Sonnabend, 7. Oktober, von 10 bis 14 Uhr zum Tag des offenen Rathauses, Eichborndamm 215-239, ein.

Bürgermeister Frank Balzer (CDU) und BVV-Vorsteher Hinrich Lühmann (parteilos, für CDU) eröffnen den Tag im historischen Sitzungssaal des alten Rathausgebäudes (Eingang vom Antonyplatz). Danach stellen der Bürgermeister und seine vier Stadtratskollegen (Uwe Brockhausen/SPD, Katrin Schultze-Berndt/CDU, Sebastian Maack/AfD und Tobias Dollase/parteilos für CDU) in jeweils 30-minütigen Präsentationen ihre Abteilungen sowie deren Arbeit in den einzelnen Fachbereichen vor und stehen für Fragen zur Verfügung.Die Fraktionen von CDU, SPD, AfD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und Die Linke präsentieren sich und ihre Parlamentsarbeit ab 11.15 Uhr in einer halbstündigen Gesprächsrunde. Im Anschluss daran, ab 11.45 Uhr, haben die Reinickendorfer die Gelegenheit, in einer 30-minütigen Fragerunde ihren gewählten Parlamentariern auf den Zahn zu fühlen. Die Fraktionen werden sich außerdem an Infoständen im Eingangsbereich zum BVV-Saal (2. Etage) vorstellen.