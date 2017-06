VERTUSCHUNG UND VERLOGENHEIT: DER 2. JUNI 1967

Der tödliche Schuss des Polizeibeamten Kurras auf den Studenten

Benno Ohnesorg beim Schah-Besuch in Berlin wirkt und hallt bis heute nach.

Zu groß waren die Vertuschung und das Lügengespinst, mit denen danach

eine Aufklärung der Tat und eine Bestrafung des Täters verhindert wurden -

zu schmerzlich die Entwicklungen, mit denen die Bundesrepublik Deutschland

in der Folgezeit zu kämpfen hatte.



Zum 50. Jahrestag des 2. Juni 1967 wurden die Ereignisse jener Zeitnoch einmal ins Bewusstsein gerückt. Bis hin zu der Forderung nach einerEntschuldigung des Senats von Berlin und der Berliner Polizei. Obwohlvieles inzwischen bekannt und der als Stasi-Spion entlarvte Todesschütze Kurrasverstorben ist, sind Akten zum Fall Ohnesorg noch immer nicht freigegebenund Hintergründe unklar., diskutieren ein weiteres Mal Zeitzeugen und Sachkennerüber den Schuss, der historische Folgen hatte:, MdB - damals Rechtsreferendar;, Autordes Buches "Wie starb Benno Ohnesorg?";, 1967 Polizeischülerund später SEK-Leiter;, am 2. Juni 1967 als Fotograf am Tatort.Moderation:, der am 2. Juni 1967 für den SFB-Hörfunk livevom Schah-Besuch berichtete und danach den ersten Kurras-Prozess für dasSFB-Fernsehen verfolgte.Eintritt frei