Wolfgang Bosbach zu Gast

Wittenau.

Einen besonderen Gast begrüßen die CDU Wittenau und die Junge Union Reinickendorf zu ihrem nächsten bundespolitischen Abend am Mittwoch, 18. Januar, um 18.30 Uhr im Ratskeller am Eichborndamm 215: Wolfgang Bosbach, bis Mitte 2016 Vorsitzender des Innenausschusses im Deutschen Bundestag und von 2000 bis 2009 Vizechef der CDU-Bundestagsfraktion. Gemeinsam mit dem Reinickendorfer Bundestagsabgeordneten Frank Steffel wird Bosbach über aktuelle Fragen der inneren Sicherheit disktuieren. Im Anschluss gibt es ein offenes Gespräch bei einem kostenlosen Berliner Buffet mit Kartoffelsalat und Bouletten – allerdings nur für Gäste, die sich anmelden: bis zum 13. Januar per E-Mail an wittenau@cdu-reinickendorf.de oder unter55 57 10 74.