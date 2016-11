Spendenflohmarkt Im Centre Talma

Berlin: Centre Talma |

Datum: Freitag, den 25.11.2016

Internationaler Tag gegen Gewalt an Mädchen und Frauen

Uhrzeit: 15:00 - 20:00 Uhr

Ort: Centre Talma – Hermsdorfer Str. 18

Anmeldung: bis Mittwoch, den 23.11.16

Telefonisch: 030- 893 74 055 oder per Mail:

centre-talma@gsj-berlin.de



Liebe Eltern, Nachbarn, Tänzer_innen, Freund_innen und Gegner_innen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen,

wir benötigen eure Hilfe!



Wie jedes Jahr veranstalten wir am 14. Februar unsere Großtanzaktion „One Billion Rising - Gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“ am Brandenburger Tor. Damit es wieder ein voller Erfolg werden kann, ist jeder Cent hilfreich.



Dazu veranstalten wir am internationalen Tag gegen Gewalt an Mädchen und Frauen einen kunterbunten musikalischen Flohmarkt in den Räumlichkeiten des MädchenSportZentrums & Eventcenters Reinickendorf. Kleine Erfrischungen in Form von Kuchen, Kaffee u.a. wird es ebenfalls geben. Als Highlight gibt es natürlich auch eine OBR-Tanzaktion, bei der alle mitmachen dürfen.



Ihr seid herzlich eingeladen mitzuwirken, ob als Verkaufspersonal von selbstmitgebrachtem Trödel, helfender Hand beim Auf-und Abbau, Erfrischungsstandbetreuer_in, Kuchenbäcker_innen oder Flyerverteiler_innen oder als fleißig Einkaufende.

Ein jeder Mensch ist gern gesehen und ihr tut dabei euch, euren Kindern, uns und allen Frauen und Mädchen in der Welt Gutes!!!



Wir freuen uns über eure Beteiligung!