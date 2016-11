1:1 – Punkteteilung in Wittenau

Wittenau. Mit einem Punkt mussten sich die Concorden zu Hause gegen Türkiyemspor begnügen. Die Landesliga-Partie am vergangenen Sonntagnachmittag endete 1:1, zur Halbzeit führten die Gäste mit 1:0 durch einen Treffer in der 17. Spielminute, der Rückstand ging in Ordnung. Türkiyemspor kam einfach schneller aus den Startlöchern. Danach fand aber auch Concordia besser ins Spiel, die Heimmannschaft war in der zweiten Halbzeit stets bemüht, den Ausgleich zu erzielen. In der zweiten Minute der Nachspielzeit gelang das dann auch: Concordias Lucas Hellige war zur Stelle, glich den Rückstand noch aus und

rettete so wenigstens einen Punkt.



Am kommenden Sonntag tritt Concordia Wittenau auswärts beim schlechter platzierten BSC Rehberge an. Anstoß ist um 14 Uhr im Stadion Rehberge, Otawistraße.

