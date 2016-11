Ceylan-Tor entscheidet

Wittenau. Der Landesligist hat am vergangenen Sonntag sein Heimspiel gegen den abstiegsbedrohten Köpenicker SC knapp mit 1:0 gewonnen. Das Tor des Tages erzielte Onur Ceylan in der 36. Minute. In einem Spiel auf mäßigem Niveau setzte sich die etwas glücklichere und effektivere Mannschaft durch. Torchancen hatten auf beiden Seiten Seltenheitswert.



Am kommenden Sonntag ist Concordia Wittenau auswärts beim Überraschungs-Tabellenführer Eintracht Mahlsdorf zu Gast. Die Mahlsdorfer sind erst im Sommer in die Landesliga aufgestiegen. Anstoß ist um 12 Uhr auf dem Sportplatz Am Rosenhag an der Melanchthonstraße.

