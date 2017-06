Führung aus der Hand gegeben

Wittenau. Die Gelb-Schwarzen haben das Derby beim VfB Hermsdorf am vergangenen Sonntag mit 1:2 verloren. Nach torloser erster Halbzeit gingen die Wittenauer durch einen Treffer von Marcel Stauch in der 68. Minute mit 1:0 in Führung. Aber die Gastgeber konnten kontern, Charles Duncan und Fatih Alkilic drehten mit ihren Treffern in der 75. und 80. Minute noch zum Sieg.



Zum Saison-Kehraus in der Landesliga empfangen die Wittenauer am kommenden Sonntag Stern Marienfelde (12 Uhr, Göschenstraße).

