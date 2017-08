Pankeradweg mit dem Rad erleben

Man kann Ihr fast immer auf Ihrem Weg mit dem Fahrrad begleiten. Es ist gleich ob man von Bernau nach Berlin oder von Berlin- Wedding nach Bernau strampelt. Eine Route auf ebeben Wegen. Mal Asphalt, fester Waldboden oder tolle, neue Radwege. Die Möglichkeit der Rast sind überall gegeben.Sehenswert u.a. der Bürgerpark in Pankow mit seinen schönen Rosenbeeten,das Schloss Schönhausen, der Schlosspark in Buch, Pankeauen in Röntgental usw.usw. Selbst erleben ist die Devise!In Bernau sollte man entlang der alten Stadtmauer die Altstadt umrunden. Eine der wenigen deutschen Städte mit fast komplett erhaltener Stadtmauer.Die An oder Abreise mit der Bahn ist gut möglich.Der Pankeradweg gehört auch in Teilen zum Berlin-Usedomerradweg.Eine Radtour die sich lohnt. Für Jung und Alt. Die Länge von ca. 30 Kilometern auf ebenen Wegen ist für jeden machbar.