Platzverweis nach dem Abpfiff

Wittenau. Am Ende ging es hoch her am Göschenplatz. Hohen Neuendorf traf durch Benbrahim zum 1:0-Sieg gegen Concordia, Schiri Gözüdok pfiff ab und zeigte nach dem Schlusspfiff dem Wittenauer Karsten Fischer die Gelb-Rote und Robert Otto sogar die Rote Karte. Concordia war über weite Strecken das bessere Team, ließ aber zu viele Chancen liegen. In der ersten Halbzeit vergaben Danny Zajimovic und Onur Ceylan gute Möglichkeiten, nach dem Seitenwechsel Khalil Hussni und Lucas Hellige. Damit ist der Aufstiegszug wohl endgültig abgefahren für die Gelb-Schwarzen.



Am Sonntag nach Pfingsten bestreitet Concordia das Derby beim VfB Hermsdorf (15 Uhr, Seebadstraße).

Gefällt mir