Einschränkungen durch Großbaustelle

Wittenau.

Bis voraussichtlich Juni 2020 werden umfangreiche Straßen- und Leitungsbauarbeiten in der Oranienburger Straße von der Tessenowstraße bis zur Wittenauer Straße ausgeführt. Seit Anfang Juni bis Februar 2018 wird der Abschnitt von Techowpromenade bis Am Nordgraben auf der stadteinwärts führenden Seite grundhaft erneuert. Die Baumaßnahme wird in halbseitiger Bauweise realisiert, so dass die Seite stadtauswärts für den Verkehr zur Verfügung steht. Dort wird jeweils ein Fahrstreifen für jede Richtung eingerichtet.