Bauarbeiten in der Berlepschstraße

Zehlendorf. Am 20. Juli beginnen in der Berlepschstraße Bauarbeiten. Sie dauern voraussichtlich bis 1. September.

Betroffen ist der Teil zwischen Idsteiner und Ludwigsfelder Straße. In der Idsteiner Straße wird bis zum Bahnübergang gebaut, ebenso in Teilbereichen der Schopfheimer Straße zwischen Berlepsch- und Uhldinger Straße. Wegen der zunehmenden Straßenschäden und des schlechten Zustands der Fahrbahnen müssen die genannten Bereiche komplett instandgesetzt werden. Ein halbseitiges Bauen ist wegen der geringen Fahrbahnbreite von nur sechs Metern nicht möglich. Die Straßen müssen also komplett gesperrt werden.Die Zufahrt zum Edeka-Supermarkt in der Berlepschstraße aus Richtung S-Bahnhof Zehlendorf bleibt zugänglich. Die Schopfheimer und die Uhldinger Straße werden von der Ludwigsfelder Straße kommend als Sachgasse ausgewiesen. Die Umfahrung für Busse und alle anderen Verkehrsteilnehmer verläuft über die Ludwigsfelder und die Machnower Straße. Die Umleitung wird rechtzeitig ausgeschildert.