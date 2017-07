Zehlendorf.

Ein Wettbewerb zur Neugestaltung des Altarraums in der Alten Dorfkirche Zehlendorf ist jetzt entschieden. Prämiert wurden die Entwürfe des Architekten Martin Assig. Am Donnerstag, 13. Juli, 19 Uhr werden sie in der Kirche präsentiert. Der Förderverein lädt zur Veranstaltung ein. Zum 250-jährigen Kirchenjubiläum 2018 soll das Gotteshaus innen wie außen saniert sein. Mehr Infos unter www.dorfkirche-berlin-zehlendorf.de