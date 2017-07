Zehlendorf.

Der neue Bücherbus öffnet seine Türen auch in den Sommerferien: Vom 24. Juli bis 1. September steht der Bus dienstags von 15.15 bis 17.15 Uhr in der Argentinischen Allee, Ecke Siebenendenweg. Auf dem Wilhemplatz in Wannsee haben Bücherfreunde freitags von 14 bis 17 Uhr Gelegenheit, sich mit neuem Lesestoff zu versorgen. Mehr Infos zur Fahrbibliothek unter

902 99 50 98 und

0172/308 59 47.