Fotosafari für junge Leute

Vom Foto zum eigenen Fotobuch

Workshop Fotoexkursion an der VHS Steglitz-ZehlendorfJunge Naturfotografen ab 10 - 14 J. können in den Sommerferien an einer Fotoexkursion teilnehmen. Mit eigener Digitalkamera oder alternativ Smartphone geht es 2 Tage in den Naturpark Südgelände für die Aufnahmen. Anschließend werden die Fotos am PC in den EDV-Räumen Onkel-Tom-Str. 14 / R. 23 ausgewertet, bearbeitet und können dann in einem Fotobuch präsentiert werden.Termin: 24.7.-27.7.17Mo-Do 13:30-16:45 UhrFr 15-18:15 UhrKurs: SZ750-030 Andrea BannatAnmeldung: www.vhssz.de E-Mail: service@vhssz.de