FU sucht Gastfamilien

Steglitz-Zehlendorf.

Die Freie Universität (FU) Berlin sucht Gastfamilien für ausländische Studierende. Es geht um die Zeiträume 22. Juli bis 19. August (internationale Sommeruniversität) und 29. August bis 17. Dezember (European Studies Programm FU-Best). Die Studierenden wollen in den Familien ihr Deutsch verbessern und Einblicke in das Leben in Deutschland gewinnen. Die Gastfamilien – gerne auch Paare oder Singles – sollten im Südwesten oder zentral mit guter Verkehrsanbindung zum Campus Lankwitz wohnen. Erwartet werden ein Frühstück, ein warmes Abendessen und eine aufgeschlossene Atmosphäre. Die Gastgeber erhalten eine Aufwandsentschädigung in Höhe von jeweils 500 Euro. Mehr Infos unter

802 78 57, www.fubis.org, www.fu-best.org sowie per Mail an carola.deutsch@uni-homestay.de