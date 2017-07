Krankenhaus für Kuscheltiere

Berlin: Fachbereich Veterinärmedizin der FU Berlin |

Zehlendorf. Am Fachbereich Veterinärmedizin der Freien Universität (FU) Berlin, Königsweg 65, findet am Sonnabend, 8. Juli, in der Zeit von 13 bis 18 Uhr ein Tag der offenen Tür statt. Besucher erwartet ein buntes Programm zum Mitmachen und Lernen. Interessierte können sich zum Studium der Veterinärmedizin und zum Berufsbild des Veterinärmediziners informieren. Für Kinder werden das Kuscheltier-Krankenhaus und der Streichelzoo geöffnet, und bei einer Rallye können sie ein „Tierisches Diplom“ erwerben. uma