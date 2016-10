Medizin-Foren im Rosenhof

Berlin: Rosenhof Zehlendorf |

Berlin. Zu den diesjährigen Medizin-Foren am 9. und 10. November sind alle Interessierten in die Rosenhof Seniorenwohnanlagen eingeladen. Zum Thema „Postoperatives Delir – ein Tabuthema“ referieren am 9. November um 15.30 Uhr Fachärzte im Rosenhof Zehlendorf, Winfriedstraße 6. Am 10. November findet im Rosenhof Mariendorf, Kruckenbergstraße 1, ein Forum zu „Risiko Arteriosklerose – Gefäßkrankheiten wirksam vorbeugen“ statt. Im Anschluss an die Veranstaltungen stehen die Referenten für Fragen zur Verfügung. Aufgrund des begrenzten Platzangebotes wird um Anmeldung gebeten im Rosenhof Zehlendorf: 70 55 05 950; Rosenhof Mariendorf: 50 17 77 70. Der Eintritt ist frei. my