Sprechen Sie Französisch?

Zehlendorf.

Wer will seine Französisch-Kenntnisse auffrischen und erweitern? Am Dienstag, 19. September, 17 bis 18.30 Uhr beginnt ein neuer Konversations-Kurs im Kiezladen in der Ladenpassage im U-Bahnhof Onkel-Toms Hütte. Die Gespräche drehen sich um Literatur, Reisen, Kultur, Geschichte und Alltagserlebnisse. Weitere Themenvorschläge sind willkommen. Die Teilnahme kostet 1,50 Euro pro Treffen. Mehr Infos und Anmeldung unter80 19 75 38 und per E-Mail an hofbauer@mittelhof.org