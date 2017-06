Theaterworkshop in den Ferien

Berlin: Haus der Jugend Zehlendorf |

Zehlendorf.

Der Verein Theater im Urlaub bietet Kindern im Alter von sieben bis zwölf Jahren professionell angeleitete, theaterpädagogische Workshops in den Sommerferien an. Im Haus der Jugend Zehlendorf, Argentinische Allee 28, lernen die Kinder, sich in ihrer Einzigartigkeit einzubringen, wobei der Spaß im Vordergrund stehen soll. Am Ende des Workshops wird ein gemeinsam entwickeltes Stück als Weltpremiere auf einer richtigen Bühne aufgeführt. Der Workshop findet vom 14. bis 18. August statt. Interessierte Mädchen und Jungen können sich bis zum 6. Juli anmelden auf info@theater-im-urlaub.de . Mehr Infos gibt es unter

80 90 99 13, www.hdjzehlendorf.de und per Mail an email@hdjzehlendorf.de