VHS mit neuen Öffnungszeiten

Berlin: VHS Steglitz-Zehlendorf |

Steglitz-Zehlendorf.

Das Service- und Anmeldebüro der Volkshochschule (VHS) in der Markgrafenstraße 3 hat bis zum 14. Dezember veränderte Öffnungszeiten. Das Büro ist Mo bis Do 10-13 Uhr sowie zusätzlich Mo 15-19 Uhr geöffnet. Am 30. Oktober und vom 18. bis 29. Dezember ist das Büro komplett geschlossen. Anmeldungen sind in dieser Zeit nur der Post an VHS Steglitz-Zehlendorf, Markgrafenstraße 3, 14163 Berlin, per Fax an 902 99 50 40 und per E-Mail an service@vhssz.de möglich.