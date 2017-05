Zehlendorf.

Ein Computerkurs für Neueinsteiger beginnt am Mittwoch, 17. Mai, 14 bis 15.30 Uhr in der Villa Mittelhof, Königstraße 42-43. Es wird Grundlagenwissen vermittelt und es gibt Einführungen in das Schreibprogramm Word in die Tabellenkalkulation mit Excel sowie in das Schreiben von E-Mails. Die Kosten für zehn Termine betragen 30 Euro. Anmeldung unter80 19 75 39 und per Mail an zey@mittelhof.org