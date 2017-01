Einbruch ins Rathaus

Berlin: Rathaus Zehlendorf |

Unbekannte sind am Donnerstag, 12. Januar, in mehrere Büros im Rathaus Zehlendorf, Kirchstraße 1-3, eingebrochen. Die Polizei, die gegen 18.30 alarmiert wurde, entdeckte zwei eingetretene und zerstörte Türen. Sie gehören zu den Büros der CDU- und der FDP-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Ob es sich bei der Tat um Vandalismus handelt oder ein politisches Motiv dahinter steckt, ist laut einer Polizeisprecherin bislang nicht klar. Die Ermittlungen laufen noch.