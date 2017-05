6. Lange Nacht der Religionen in Berlin

Die Bahá’í-Gemeinde in Steglitz-Zehlendorf nimmt mit einer Ausstellung über das Pilgern nach Israel und zwei Gebetsandachten an der 6. Langen Nacht der Religionen teil.

Am kommenden Himmelfahrts-Donnerstag, dem 25. Mai, findet zum sechsten Mal in Berlin die Lange Nacht der Religionen statt. An dieser vom Berliner Senat geförderten Veranstaltungsreihe nehmen über 80 Kirchen, Synagogen, Moscheen, Tempel und weitere Orte des Gebets und der Besinnung teil. In Steglitz-Zehlendorf öffnet die hier seit Langem beheimatete Bahá’í-Gemeinde die Türen in der Villa Mittelhof, Königstr. 42-43, 14163 Berlin.Die Bahá’í-Gemeinde zeigt anlässlich der Langen Nacht der Religionen im Foyer des Mittelhofes eine Ausstellung über das Pilgern ins Heilige Land. In der israelitischen Hafenstadt Haifa befindet sich das Grab ihres Religionsstifters Bahá’u’lláh (1817-1892) sowie das Zentrum der weltweit über fünf Millionen Gläubigen, deren monotheistische Religion ursprünglich aus dem Iran stammt und heute weltweit Verbreitung findet. In diesem Jahr begehen die Bahá’í auch den 200. Geburtstag ihres Religionsstifters.Jeweils um 19.00 Uhr und um 21.00 Uhr laden die Bahá’í zu einer Gebetsandacht ein. Andachten der Bahá’í kommen den Gottesdiensten anderer Religionen gleich, sie bestehen jedoch nur aus dem meditativen Lesen der Heiligen Schriften der Hochreligionen - ohne Predigt oder andere liturgische Elemente. Einen Klerus kennen die Bahá‘í nicht.In den vergangenen sechs Jahren hatten sich bis zu 10.000 Menschen in Berlin im Rahmen der Langen Nacht der Religionen zwanglos über religiöse Dinge austauschen können.Beginn der Veranstaltung ist um 18.00 Uhr, das Ende um 22.00 Uhr. Andachten finden um 19.00 Uhr und um 21.00 Uhr statt. http://www.nachtderreligionen.de oder http://berlin.bahai.de