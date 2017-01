Benefizkonzert zugunsten der Kältehilfe in Steglitz-Zehlendorf

Der Evangelische Diakonieverein Berlin-Zehlendorf e.V. veranstaltet am Samstag, den 11. Februar, um 19 Uhr ein Benefizkonzert mit Gambist Thomas Fritzsch zugunsten zweier Kältehilfeprojekte für obdachlose Menschen in Steglitz-Zehlendorf.

Die milaa gGmbH (miteinander leben aber anders) - eine Tochter des Evangelischen Diakonievereins Berlin-Zehlendorf - betreibt seit Januar 2017 im Bezirk Steglitz-Zehlendorf die ersten beiden Notübernachtungen für obdachlose Menschen mit insgesamt 39 Plätzen, davon 9 Plätze nur für obdachlose Frauen. Bis zum 31. März wird neben einer Übernachtungs- und Duschmöglichkeit, auch Abendessen und Frühstück sowie Beratungsleistungen nach Bedarf angeboten. Mit den beiden Notübernachtungen, ergänzt die milaa im Bezirk Steglitz-Zehlendorf das Angebot der Berliner Kältehilfe.



„Niemand sollte bei diesen Temperaturen draußen übernachten müssen. In unseren Räumen erfahren obdachlose Menschen nicht nur Wärme und Verpflegung, sondern auch ein wenig Geborgenheit“, so Jan Dreher, kaufmännischer Vorstand des Evangelischen Diakonievereins Berlin-Zehlendorf e.V. „Der Gambist Thomas Fritzsch unterstützt unser Vorhaben mit einem Benefizkonzert, bei dem wir auf möglichst viele Spenden für unsere Kältehilfeprojekte hoffen.“



Weltweites Aufsehen in der Musikwelt erzielte Thomas Fritzsch mit dem Auffinden der bislang als verschollen gegoltenen 12 Fantasien für Viola da gamba von Georg Philipp Telemann aus dem Jahre 1735. Diese stellte er erstmals 2016 durch Welterstaufführung, Einspielung und Edition der Öffentlichkeit vor und erhielt dafür weltweit begeisterte Reaktionen und Höchstbewertungen von Fachmagazinen.



Am Samstag, den 11. Februar, um 19 Uhr nimmt Fritzsch das Publikum mit auf eine musikalische Reise durch Georg Philipp Telemanns Fantasien für Viola da gamba. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Zehlendorfer Impulse“ statt, die der Evangelische Diakonieverein anlässlich seines 120jährigen Jubiläums vor drei Jahren ins Leben gerufen hat. Veranstaltungsort ist das Van Delden Haus in der Busseallee 23-25 in Berlin-Zehlendorf. Weitere Informationen hier



Um eine formlose Anmeldung an presse@diakonieverein.de wird gebeten. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende für die milaa Kältehilfeprojekte wird gebeten.

Kontakt: Ann Jeanette Rupp, Projektleitung und Ehrenamtskoordinatorin, rupp@milaa-berlin.de, Telefon 805 88 79-11.Spendenkonto:Empfänger: milaa gGmbHBank: KD-Bank eGIBAN: DE86 3506 0190 0000 8428 42BIC: GENO DE D1 DKDVerwendungszweck: KältehilfeDer Evangelische Diakonieverein und die milaa gGmbH fühlen sich in der Verpflichtung, das diakonische Handeln an verschiedenen Orten Berlins umzusetzen. Als Anbieter sozialer Leistungen ist die milaa (miteinander leben aber anders) an sechs Standorten im Bereich der Jugendhilfe, der Flüchtlingshilfe und der Obdachlosenarbeit engagiert. Die milaa ist ein Tochterunternehmen des Evangelischen Diakonievereins Berlin-Zehlendorf e.V., der mit rund 2.000 Diakonieschwestern und -brüdern Träger der größten evangelischen Schwesternschaft in Deutschland ist. Seit über 120 Jahren widmet sich der Evangelische Diakonieverein deutschlandweit der Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflege und ist kompetenter Partner für die Aus-, Fort- und Weiterbildung in Pflege und Sozialberufen. Zudem bildet der Evangelische Diakonieverein jährlich bundesweit rund 500 Schülerinnen und Schüler aus. Der Verein gehört der Diakonie Deutschland - Evangelischer Bundesverband (Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.) an und ist außerdem in gliedkirchlichen diakonischen Werken vertreten.