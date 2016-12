Bibelstellen und Weihnachtslieder

Zehlendorf.

In der Kirchengemeinde Zur Heimat, Heimat 27, ist am 18. Dezember 17 Uhr der English Choir Berlin zu Gast mit dem traditionellen Gottesdienst „Lessons & Carols“. Er wird jedes Jahr in anglikanischen, protestantischen und einigen katholischen Gemeinden vorwiegend in Großbritannien gefeiert. Neun Bibelstellen (lessons) und neun Weihnachts- und Kirchenlieder (carols) werden abwechselnd vorgetragen und gesungen. Dem Gottesdienst folgt ein gemütliches Zusammensein mit Glühwein, Punsch und Spekulatius. Mehr Infos unter815 18 39 und www.heimatgemeinde.de