Das Haus am Waldsee lädt ein zu Dinner und Symposium

Berlin: Haus am Waldsee |

Zehlendorf. Mit zwei Veranstaltungen am Freitag und Sonnabend, 2. und 3. Juni verabschiedet sich das Haus am Waldsee von seinen Besuchern. Für ein Jahr bleibt das Haus dann wegen Sanierung und Umbau geschlossen.

801 89 35, Anmeldung zu den Veranstaltungen unter801 89 35, http://www.hausamwaldsee.de

Am Freitag, 2. Juni, laden die Künstler ab 19.30 Uhr im Rahmen der aktuellen Ausstellung „Der Turm der blauen Pferde“ zu einem Dinner in den Garten in der Argentinischen Allee 30 ein (Teilnahme 60 Euro pro Person). Der Sonnabend steht im Zeichen eines Symposiums über das Schicksal des verschollenen Gemäldes „Der Turm der blauen Pferde“ (1913) von Franz Marc. Dieses Gemälde gilt als zentrales Werk des Expressionismus und als ein Hauptwerk der deutschen Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts. Das Haus am Waldsee in Berlin und die Staatlichen Grafischen Sammlungen in München haben eine Doppelausstellung konzipiert. Darin reflektieren 20 zeitgenössische Künstler Entstehung und Schicksal des Gemäldes von Franz Marc.Vor diesem Hintergrund will das Symposium den Mythos Marc, die Fakten über das Gemälde und den Gerüchten um seinen Verbleib neu bewerten. Es beginnt um 14 Uhr mit Vorträgen und Diskussionsrunden (Teilnahme 20 Euro pro Person).