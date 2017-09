Berlin: Heimatmuseum Zehlendorf |

Im Heimatmuseum Zehlendorf, Clayallee 355, ist ab Donnerstag, 14. September, die Ausstellung „Salzburger Exilanten in Zehlendorf“ zu sehen. In 13 Bildern und erläuternden Texten wird der Marsch von 800 Salzburger Protestanten dargestellt, die am 25. Juni 1732 auf der Chaussee nach Berlin in Höhe Zehlendorfs von König Friedrich Wilhelm I. als Neubürger begrüßt wurden. Hintergrund sind die konfessionellen Gegensätze dieser Zeit. Damals mussten die Salzburger Protestanten mach dem Emigrationserlass des Salzburger Fürsterzbischofs Leopold von Firmian ihr Land verlassen. Der preußische König hatte ihnen eine neue Heimat angeboten. Die Ausstellung ist Mo und Do 10-18, Di und Fr 10-14 Uhr zu sehen und läuft läuft bis 28. Januar 2018. Der Eintritt ist frei. Mehr Infos unter

802 24 41.