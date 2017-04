Dahlem.

Der Gitarrist Roger Tristao Adao ist am Sonntag, 7. Mai, 16 Uhr, zu Gast in der Alten Küche im Jagdschloss Grunewald, Hüttenweg 100. Im Konzert mit dem Titel „Fandango & Farruca – (M)ein Jahr in Sevilla“ präsentiert er die Feinheiten und Rhythmen des Flamencos. Der Eintritt kostet 15, ermäßigt zwölf Euro inklusive Schlossbesichtigung. Kartenreservierung unter813 35 97 und per E-Mail an schloss-grunewald@spsg.de