Fotoschau im Haus am Waldsee

Zehlendorf.

Bis Sonntag, 12. Februar, ist im Haus am Waldsee, Argentinische Allee 30, die Ausstellung „Recht und Raum“ von Julian Röder zu sehen. Der Fotograf zeigt in seinen Arbeiten die oft absurden Auswirkungen des Spätkapitalismus unter dem Einfluss der Globalisierung. Die Öffnungszeiten sind Di bis So von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet sieben, ermäßigt fünf Euro. Mehr Infos unter801 89 35 und www.hausamwaldsee.de