Hospiz Wannsee und Bali-Kino laden zu gemeinsamen Filmtagen ein

Berlin: Bali-Kino |

Wannsee. Das Diakonie-Hospiz Wannsee und das Bali-Kino, Teltower Damm 33, veranstalten gemeinsam die Filmtage „Vom Abschied lernen“. Das Programm wird vom 10. bis 13. November gezeigt.

811 46 78 und auf Mehr zum Programm im Bali, Teltower Damm 33, unter811 46 78 und auf www.balikino-berlin.de . Weitere Infos zum Diakonie-Hospiz auf www.diakonie-hospiz-wannsee.de

Die Filme erzählen vom Leben bis zuletzt, von kleinen und großen Momenten, Freude, Verzweiflung, Einsamkeit und Leid, aber auch von unerwartet Schönem und Neuem.In „Ma Ma – Der Ursprung der Liebe“ erhält Magda (Penélope Cruz), Mutter eines noch jungen Sohnes, eine Brustkrebs-Diagnose, entdeckt dabei eine neue Liebe und das Glück des Lebens. Zu sehen ist der Film am Donnerstag, 10. November, 20.30 Uhr sowie am Freitag, 11. November, um 18 UhrIn „Eine unerhörte Frau“ kämpft die Bäuerin Hanni (Rosalie Thomass) um ihre Tochter Magdalena, die immer kränker wird. Die Ärzte halten Magdalena für eine Simulantin, die Mutter zieht vor Gericht. Die Vorstellungstermine: Freitag, 11., und Sonntag, 13. November, jeweils um 20.30 Uhr, Sonnabend, 12. November um 18 Uhr.Um die enge Freundschaft zwischen zwei Frauen geht es in „Im Himmel trägt man hohe Schuhe“: Die quirligen Milly (Toni Colette) erkrankt an Krebs. Ihre Freundschaft zu Jess (Drew Barrymore) wird dadurch auf eine harte Probe gestellt. Gezeigt wird der Film am Sonnabend, 12. November, um 20.30 Uhr.Die Geschwister von todkranken Kindern stehen in der Dokumentation „Drei Wünsche von Handloh“ im Mittelpunkt. Der Film schildert, wie sich ihr Leben durch die schwere Krankheit des Bruders oder der Schwester verändert, beschreibt ihre Wünsche und ihre Sehnsüchte. Die Termine: Donnerstag, 10., und Sonntag,13. November um 18 Uhr.Als Vorprogramm läuft jeweils ein Kurzfilm über das Diakonie-Hospiz Wannsee. Im Anschluss an die 18 Uhr-Vorstellungen laden Mitarbeitende des Hospizes ein, über die Filme zu sprechen und informieren über den Alltag in einem Hospiz sowie über Unterstützungsmöglichkeiten.