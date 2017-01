Kinder für Theateraufführung von „Arthur, der Träumer“ gesucht

Berlin: Haus der Jugend Zehlendorf |

Zehlendorf. Wer hat Spaß daran, auf der Bühne zu stehen? Das Kinder-Theater-Projekt im Haus der Jugend Zehlendorf sucht noch 9- 14-Jährige für eine neue Aufführung.

Das Stück, das einstudiert wird, heißt „Arthur, der Träumer“ nach einer Geschichte des Kinder- und Jugendbuchautors James Krüss. Arthur ist Lehrjunge im kleinen Lebensmittelgeschäft von Herrn Lommel, der ihn aber hauptsächlich als Laufburschen einsetzt, was Artur sehr langweilig findet. So träumt er jedes Mal, wenn er wieder in den Keller geschickt wird, von einem anderen Beruf und interessanteren Aufgaben. Er sieht sich als Zirkusdirektor, Rennfahrer, Bahnhofsvorsteher und Kapitän zur See. Allerdings passieren in seinen Träumen auch immer wieder kleinere oder auch größere Missgeschicke.Die Probentermine im Haus der Jugend Zehlendorf, Argentinische Allee 28, sind mittwochs von 16 bis 18 Uhr (nicht in den Schulferien). Sie laufen bis Juni. Die Aufführung des Stücks ist noch vor den Sommerferien geplant.

Mehr Informationen gibt es unter 80 90 99 13.