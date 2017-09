Berlin: Villa Mittelhof |

Zehlendorf. „Morgenland trifft Abendland“ heißt es am Freitag, 6. Oktober, um 19 Uhr in der Villa Mittelhof, Königstraße 42-43. Zu hören ist Neo-Soulrock mit arabischen Einflüssen von der Band Jamila & The Other Heroes. Der Eintritt kostet fünf, ermäßigt drei Euro. Mehr Infos unter 80 19 75 45 und www.mittelhof.org. uma