Krimi in der Ladenstraße

Zehlendorf.

Am Freitag, 11. November, 19.30 Uhr, liest der Autor Wolfgang Gniffke (alias Joseph Schley) im Bruno-Taut-Laden in der Ladenstraße, U-Bahnhof Onkel Toms Hütte, aus seinem Buch „Rockfest“ . Der Kriminalroman spielt in einer Zehlendorfer Schule. Dort taucht während eines Musikfestivals eine Leiche auf und fast jeder – Lehrer wie Schüler – gerät in Verdacht. Der Eintritt zur Lesung ist frei, Spenden erbeten.