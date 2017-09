"Lebenskarussell" im Rosenhof

Berlin: Rosenhof Zehlendorf |

Zehlendorf. Anlässlich des 200. Geburtstages des Dichters Theodor Storm findet in der Rosenhof Seniorenwohnanlage, Winfriedstraße 6, am Donnerstag, 7. September, um 15.30 Uhr ein poetischer Nachmittag mit Clemens von Ramin statt. Der Schauspieler rezitiert eine Auswahl an Lyrik und Prosa zum Thema Herbst, Familie und Liebe. Begleitet wird er von Klängen der Akkordeonistin Natalie Böttcher. Der Eintritt zu "Das Lebenskarussell – Theodor Storm" kostet zehn Euro. Anmeldungen unter 705 50 59 13 erbeten. my