Meditativer Gedichtabend

Vom Klang zum Wort - vom Wort zum Weltinnenraum

Lyrische Gedichte von Rainer Maria Rilke

vorgetragen von Andreas Jennrich

"... einzig in ihm alleinvon uns allenwar das Wort schonvollkommen Musik."Die Lyrik Rainer Maria Rilkes ist Ausdruck eines unerschöpflichen Kosmos. Die Wortschöpfungen künden von der Weisheit des Herzens und bringen eine tief gefühlte Seelensprache zum Klingen. An diesem Abend wirdf Andreas Jennrich Gedichte Rainer Maria Rilkes vortragen und mit verschiedenen Klanginstrumenten begleiten. Die dabei erzeugten Klänge weben einen Teppich auf denen die Worte leicht getragen sind und können so auf subtile Weise dem Zuhörer anvertraut werden. Nada Brahma – die Welt ist Klang – steht in der indischen Weisheitslehre und so kann der Gedichtabend als Erinnerung an die universell wirkende Kraft verstanden werden.