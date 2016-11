Dahlem.

Jeweils 30 Minuten lang ist an den ersten drei Sonnabenden im Dezember, jeweils um 12 Uhr, Orgelmusik in der Pauluskirche Zehlendorf, Kirchstraße 6, zu hören. Am 3. Dezember stehen Werke von Fauré und Dubois auf dem Programm, am 10. Dezember Musik von Scheidt, Walther und Bach und am 17. Dezember Kompositionen von Bach und Messiaen. Die Musik wird jeweils ergänzt durch eine Lesung. Mehr Infos unter http://www.berlinerbachgesellschaft.de