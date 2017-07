Theater in den Ferien: Kostenloser Workshop im August

Zehlendorf. Zum „talentCAMPus“ – Wir machen Theater“ sind Kinder und Jugendliche von zehn bis 16 Jahren eingeladen.

Der kostenlose Ferienworkshop läuft vom 7. bis zum 18. August. Die Teilnehmer können ein Theaterstück entwickeln, dazu passende und auch andere Lieder einüben, mit eigenen Instrumenten das Stück begleiten sowie Masken und Plastiken aus Pappmaché für das Bühnenbild herstellen. Darüber hinaus haben sie die Möglichkeit, die englische Sprache und Kochen zu lernen. Am letzten Tag des Workshops präsentieren die jungen Künstler das Ergebnis auf der Bühne.Parallel zum künstlerischen Programm gibt es ein Angebot für Eltern, die neu in Berlin sind: Sie können ihre Deutschkenntnisse erweitern und die Stadt kennenlernen.Anmedlung bis Montag, 31. Juli schriftlich bei der Victor-Gollancz-Volkshochschule Steglitz-Zehlendorf, Markgrafenstraße 3, 14163 Berlin, Kursnummer SZ11-050, oder per E-Mail an service@vhssz.de . Mehr Infos unter

902 99 50 40.