Weihnachtliches Bilerbuchkino

Zehlendorf. Am Dienstag, 20. Dezember, beginnt in der Gottfried-Benn-Bibliothek, Nentershäuser Platz 1, um 16.30 das Bilderbuchkino „Der kleine Weihnachtsmann geht in die Stadt“. Zum Inhalt: Der kleine Weihnachtsmann bringt den Tieren im Wald jedes Jahr Geschenke. Die Tiere in der Stadt beklagen sich darüber. Aber der kleine Weihnachtsmann weiß zunächst nicht, was er machen soll, denn der Weg in die Stadt ist weit, und die Rentierschlitten werden von den großen Weihnachtsmännern gebraucht. Schließlich findet sich eine Lösung, denn die kluge Eule weiß Rat. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Mehr Infos unter 90299 59 39. uma