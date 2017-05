Zehlendorf.

Ein Bildervortrag am Mittwoch, 10. Mai, 14 Uhr in der Villa Donnersmarck, Schädestraße 9-13, entführt nach Südostasien. Vermittelt werden Eindrücke von Land und Leuten, von der Kultur, den Lebensweisen, den Metropolen und der Wirtschaft dieses bevölkerungsstarken Raumes. Der Eintritt kostet drei Euro. Um Anmeldung unter84 71 87 oder per Mail an villadonnersmarck@fdst.de wird gebeten.