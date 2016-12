Zehlendorf.

In der Pauluskirche Zehlendorf, Kirchstraße 6, kommt am Sonnabend, 31. Dezember, 19 Uhr ein Silvesterkonzert zur Aufführung. Zu hören sind Werke von Bach, Händel, Vivaldi und Telemann. Der Eintritt kostet 17, ermäßigt 13 Euro. An Neujahr, um 18 Uhr, wird an gleicher Stelle das Weihnachtsoratorium von Bach zu hören sein. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei. Kartenverkauf unter12 07 42 38 (AB) und vk@berlinerbachgesellschaft.de