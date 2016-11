Neues im Wahlkreisbüro

Berlin: Wahlkreisbüro Ina Czyborra |

Zehlendorf.

Die Abgeordnete Ina Czyborra (SPD) wird das Wahlkreisbüro in der Onkel-Tom-Straße 1 künftig ohne Irene Köhne führen. Nach den Wahlen gehört Köhne nicht mehr dem Abgeordnetenhaus von Berlin an. Im Büro gibt es auch neue Öffnungszeiten. Es ist Mo und Di 13 bis 18 Uhr geöffnet. Individuelle Gesprächstermine können unter

80 90 89 61 oder per E-Mail an wahlkreis@czyborra.info vereinbart werden. Zum Jahreswechsel wird Czyborra in ein neues Wahlkreisbüro am Herberger Weg 12 in der Nähe des S-Bahnhofs Zehlendorf umziehen.