Berlin: Rathaus Zehlendorf |

Steglitz-Zehlendorf. Bürgermeisterin Cerstin Richter-Kotowski (CDU) lädt am Dienstag, 10. Januar, zur Bürgersprechstunde ein. In der Zeit von 16 bis 18 Uhr ist ist sie in ihrem Büro im Rathaus Zehlenddorf, Raum A 131, Kirchstraße 1/3, zu sprechen. Wer Wartezeiten vermeiden möchte, sollte unter 902 99 32 00 einen Termin reservieren. KaR