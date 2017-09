50 Jahre Al Anon Deutschland

Zehlendorf.

Seit 50 Jahren gibt es die Al Anon-Familiengruppen in Deutschland. Diese Selbsthilfegruppen wenden sich ausschließlich an Angehörige und Freunde von Alkoholikern. Zum Jubiläum sind Interessierte am Sonnabend, 7. Oktober, 10.30 Uhr ins Mittelhof-Cafe, Königstraße 42-43, zu einer Informationsveranstaltung eingeladen. Die Philosophie von Al Anon: Die Freunde und Verwandten von Alkoholikern teilen ihre Erfahrungen, um Probleme gemeinsam zu lösen. Al Anon betrachtet Alkoholismus als eine Familienkrankheit und glaubt, dass eine veränderte Einstellung die Genesung fördern kann. Mehr Infos unter al-anon.de