Besser schlafen durch Feldenkrais

Berlin: Freizeitstätte Süd |

Zehlendorf. Wer die Feldenkrais-Methode kennen lernen möchte, hat dazu jetzt in der Freizeitstätte Süd, Teltower Damm 28, Gelegenheit. Mit Feldenkrais ist es möglich, stabiler zu stehen, sich mit mehr Selbstvertrauen zu bewegen und besser zu schlafen. Im Sitzen werden kleine, sanfte Bewegungen geübt. Interessenten können an einem kostenlosen Workshop am Dienstag, 22. August, 10 bis 12 Uhr teilnehmen. Der Kurs beginnt am Dienstag, 5. September, er läuft von 10 bis 11.30 Uhr. Die Doppelstunde kostet sechs Euro. Mehr Infos und Anmeldung unter 84 50 77 60. uma